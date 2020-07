A serviço do inferno!

Quando um pastor evangélico postou essa semana em uma rede social que, “as autoridades parecem estar servindo ao inferno” porque insistem em manter os templos fechados enquanto supermercados, farmácias, empresas, boa parte do comércio e agora hotéis e motéis escancaram suas portas imaginou-se uma opinião isolada de um revoltado qualquer. Ledo engano! Essa posição tem volume. No meio evangélico esse pastor pegou leve, foi moderado. No canal de TV da IURD em Rio Branco, por exemplo, um outro pastor falou em “perseguição as igrejas”, desfiou críticas pesadas ao conselho do Pacto Acre sem Covid e prometeu resposta do povo de Deus nas urnas nas eleições deste ano. É bom não subestimar as igrejas. Mesmo sabendo que “as armas da milícia cristã não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas” os evangélicos vêm utilizando o voto como arma para direcionar a política a seu favor. E não são poucos. A eleição do presidente Jair Bolsonaro e sua base de sustentação política é firme, coesa e sólida. Do contrário já teria despencado do Planalto como a presidente Dilma Rousseff. Mas, por que mesmo o shopping e a Havan podem abrir suas portas ao público e os templos não? Como disse o pastor da Universal: “se a igreja católica quer ficar com as portas fechadas é uma opção dela, nós não queremos”! Certo está o MPF em questionar a decisão de afrouxamento do distanciamento social. A lei é a favor de todos, mas, também, é contra todos.

“Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”. (Jesus, crucificado na Cruz, perdoando os que lhe torturavam).

. Fosse na década de 70 aqui no Acre diria que os políticos da atualidade estão fazendo “macacoage”.

. A gíria acreana é derivada de “macacoagem”, é que alguns engolem o “m” na pronúncia!

. Macacos estão agindo?

. Não!

. É uma mistura de macaquice com moagem de cana de açúcar muito comum no Acre em tempos passados.

. Macaquices aprendemos com o macaco-prego, o soim, macaco da noite, capelão, guariba e o chimpanzé que vemos pela TV, nos programas do mundo animal (eleitoral).

. A moagem da cana é um processo demorado, difícil, tem que fazer força para passar a cana no engenho, geralmente tracionado por bois. (empurrado pelos outros)

. Razão pela qual as decisões são engraçadas (observe) e demoradas.

. Segundo os existencialistas, movimento filosófico do século 20, o homem não tem uma essência definida, só após a existência.

. A célebre frase sartriana:

. “A existência precede a essência”.

. Por isso alguns roubam as essências dos animais e querem se comportar como elas.

. Um quer ser águia, outro rei leão, cobra, jacaré, macaco, girafa, elefante, gato, cachorro, boi, vaca, alce…e toda a fauna existente.

. …tudo isso para explicar que os políticos estão agindo nesse vai e vem doido, a tal da “macacoage”.

. O Antônio Klemer conhece bem o assunto!

. Porém, tem o outro lado sério das relações políticas que regem a sociedade como, por exemplo, a candidatura da Branca Menezes (PSDB) em Senador Guiomard, o Quinary.

. Branca merece a oportunidade de governar o município, já é tempo de a população experimentar sua gestão.

. Outra mulher de fibra que entra na política no Quinary é a professor Cátia Feitosa, trabalhou na PM por muito tempo, é geógrafa e dá aulas com amor por vidas, pelo ensino.

. Cátia é candidata a vereadora pelo PSDB.

. Nessa eleição, eleitor, deixe de “macacoage” também!

. Aprenda a votar, existem bons candidatos, sangue novo por aí!

. Bom dia!