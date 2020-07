Vacina contra gripe está aberta para toda a população em Rio Branco

A partir desta terça-feira, 21, a prefeitura de Rio Branco passa a disponibilizar a dose da vacina contra a gripe ao público em geral, após priorizar pessoas dos grupos de maior risco de contrair a doença. A secretaria municipal de Saúde (Semsa) passou a vacinar de modo itinerante com calendário final encerrado nessa segunda-feira, 20, atingindo o índice de cobertura vacinal em 65,90%.

Agora, a vacina está disponível para toda a população nas unidades de saúde. A imunização é importante neste momento de pandemia, pois além de reduzir complicações e óbitos por influenza, auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos.

A campanha foi realizada em três etapas, sendo que a terceira e última teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade.