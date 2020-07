Tabela aponta que camelôs devem pagar até R$ 680 por uma loja no Shopping Aquiry

O ac24horas teve acesso a tabela de preços que cada camelô deverá pagar para ocupar um espaço no Shopping Popular à empresa que vencer a licitação do empreendimento, que contará com 487 lojas.

A tabela classifica as lojas, de acordo com tamanhos e localizações e ramo de atividade. As mais comum com letra ‘F’ a ‘A’ terão preços de R$ 210,00 até R$ 530,00 acrescido do marketing que varia entre R$ 20 até R$ 50 somado a isso também a taxa adicional pelos serviços de água.

Já os preços dos quiosques variam de R$ 240,00 até 350,00 mais o preço de marketing e também de água. Os salões e as pensões devem oscilar entre R$ 380,00 a 680,00 com taxa de água e marketing inclusas.

O ac24horas fez um levantamento, seguindo a tabela e, constatou que a empresa gestora terá uma arrecadação mensal de R$ 200 mil, caso todas as lojas sejam locadas.

Em um ano, empresa gestora do shopping popular irá arrecadar mais de R$ 2 milhões com aluguéis.

Em sessão online nesta terça-feira, 21, que tratou da votação do Projeto de Lei Complementar (PLC) de concessão do Shopping à iniciativa privada por seis anos, o vereador Juruna (Avante) destacou que os camelôs não devem ocupar o empreendimento imediatamente, já que dependem do processo de licitação. Ele acredita que, devido a crise causada pela Covid-19, os comerciantes só iniciem as atividades a partir de 2021, no Shopping Aquiry.