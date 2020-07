Saúde de Sena Madureira realiza ações contra hepatites virais em barreira epidemiológica

Para reforçar o combate às hepatites virais, a secretaria municipal de Saúde junto ao setor de Vigilância em Saúde de Sena Madureira iniciaram na manhã desta terça-feira, 21, com apoio da coordenação de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) as ações alusivas ao ‘Julho Amarelo’, mês de combate às hepatites virais. O pontapé inicial ocorreu na barreira epidemiológica localizada na entrada da cidade, onde teve distribuição de mais de 300 panfletos e kits aos motoristas e pedestres.

Nos próximos dias, as equipes estarão em outros locais da cidade realizando a distribuição desses materiais de prevenção, seguindo as orientações da saúde e mantendo o distanciamento social. Segundo a coordenadora do setor de IST’s, o objetivo este ano é lembrar a população em geral sobre os cuidados que devem ser tomados com relação às medidas de prevenção contra as hepatites virais e doenças sexualmente transmissíveis, seguindo também todas as medidas de distanciamento social e prevenção para evitar aglomerações por conta do coronavírus.

“Em Sena Madureira existe um alto índice de contágio, não somente das hepatites virais, mas também de outras doenças sexualmente transmissíveis. Pensamos em aproveitar a barreira que já existe aqui na entrada da cidade para realizarmos uma panfletagem e entrega de kits. Dentro desses kits contêm informativos sobre as hepatites virais, covid-19, tabagismo, sífilis, máscara, sachê com álcool em gel, camisinha e lubrificante para que as pessoas tenham conhecimento e possam se prevenir”, explica a enfermeira Wendy Carolina.

Devido à pandemia do coronavírus, a equipe não poderá realizar as ações nas unidades de saúde, convidando as pessoas para as reuniões. Porém, a coordenadora ressalta que os testes para as hepatites estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. “Aquelas pessoas que procuram as unidades por outras situações, podem aproveitar para realizar o teste rápido das hepatites virais como hepatite B, C e outras doenças como HIV e Sífilis. Também disponibilizamos na unidade sentinela do covid, que é a unidade Carlos Afonso. Ou seja, a pessoa que fizer o exame para a covid-19, se quiser pode também fazer para as hepatites virais e outras” acrescenta.

Vale lembrar que é de fundamental importância a população realizar o exame para as hepatites virais e também procurar tomar todos os cuidados necessários para evitar o contágio. Em caso de sintomas, é necessário procurar a unidade de saúde mais próxima para a realização do exame e iniciar o tratamento de acordo com as orientações médicas.

A secretária municipal de saúde participou das ações junto com a equipe distribuindo os panfletos e falou da importância do trabalho realizado. “Estamos em um momento de pandemia, voltado para a covid-19, mas não podemos deixar de lado as outras doenças que afetam a saúde das pessoas. Como nós estamos no mês de Julho, voltamos os nossos olhares para as hepatites virais mão deixando de seguir as orientações de distanciamento e cuidados, mantendo as equipes bem equipadas e prevenida. Nosso objetivo é conscientizar a população sobre as hepatites virais e falar sobre a importância de realizar o exame que está disponível nas unidades de saúde, evitando assim um número de contágio maior”, ressalta Nildete Lira.