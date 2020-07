Robótica no combate à Covid-19: alunos da Escola SESI/AC participam de desafio nacional

Propor respostas e soluções para a atual situação de saúde enfrentada pelo mundo em virtude da pandemia causada pelo novo Coronavírus. Esta é a provocação feita pelo SESI a estudantes de todo o país que participam do Desafio de Robótica Covid-19. E o Acre tem representante nessa importante competição. É a equipe E P Interprice, formada por quatro alunos da Escola SESI/AC.

O grupo reúne os estudantes João Vítor Aguiar, João Miguel Leite, Davi Mesquita e Dafne Leão, além da professora Luciana Cristina Aguiar, técnica da equipe. Eles já avançaram na primeira etapa eliminatória e agora trabalham na produção de um vídeo para buscar classificação para a fase seguinte da competição. O Desafio de Robótica tem uma série de etapas e a premiação aos vencedores está marcada para o dia 25 de setembro.

“É um torneio totalmente on-line. Estamos na fase de produção do material, que é um vídeo de 2 minutos, para submetermos para a avaliação. Estamos competindo com 402 equipes de todo o Brasil com a proposta de encontrarmos alternativas para amenizar a pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Determinaram temas na área da saúde, educação, economia, relações sociais e outras. Seremos avaliados no empreendedorismo, criatividade, inovação e na busca de soluções para problemas. Estamos trabalhando todas essas áreas com muita pesquisa, buscando reportagens, artigos científicos e reunindo um amplo conteúdo teórico para produzirmos nosso vídeo”, explica a técnica da equipe.

O estudante Davi Mesquita, de 13 anos, gerente de Organização de Produção de Fluxos e Programas da E P Interprice, revela seu entusiasmo em participar do desafio. “O projeto tem mudado a minha vida. Gosto muito de robótica e empreendedorismo e tenho me esforçado ao máximo para avançarmos nessa competição. É um sonho trabalhar nessa área. Vejo esse desafio como extremamente positivo, pois agrega muito nesse período de dificuldade em que vivemos e acredito que essas soluções devem ajudar consideravelmente todas as pessoas”, salienta o aluno.

Quem quiser acompanhar o trabalho da equipe acreana pode seguir o trabalho que vem sendo realizado na página do Instagram www.instagram.com/empresa_ep/. O grupo conta com a parceria do SENAI-AC, Digicópias, Caad Segurança e Rastreamento, Lulu Cópias, Freitas Fotografias e Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis.

Assessoria Sistema FIEAC