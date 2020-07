Prefeitura de Xapuri convoca concursados para reforçar combate à pandemia de Covid-19

Com o objetivo de efetivar o funcionamento de duas unidades de saúde da zona rural, localizadas no Assentamento Tupá e no seringal Cachoeira, além de dar suporte à Unidade de Referência no Tratamento da Covid-19 no município, a prefeitura de Xapuri anunciou nesta terça-feira, 21, a convocação de mais 3 enfermeiras e 3 técnicas em enfermagem.

As profissionais foram aprovadas em concurso público efetivo realizado em 2018, destinado a selecionar candidatos para assumir vagas efetivas na área de saúde do município. Os candidatos devem observar as exigências contidas no edital e apresentar os documentos e exames médicos necessários. O prazo de entrega é de 5 dias, contados a partir da data de publicação da convocação.

As enfermeiras convocadas:

· Vanderlina da Silva Farias Ferraz

· Polyanna Rodrigues da Silva

· Larissa da Silva Vasconcelos

As técnicas de enfermagem convocadas:

· Rozineide Padilha da Silva

· Nelcilene Nogueira do Nascimento

· Daniele Souza da Silva

O município ainda vai proceder este ano a contratação de novos profissionais para reforçar a área da saúde. Por meio de Processo Seletivo Simplificado que está em andamento, serão admitidos mais 3 médicos, 3 agentes de portaria e 3 auxiliares de serviços gerais para concluir a formação de mais duas 2 novas equipes de saúde, que irão atuar no combate à pandemia do novo coronavírus.

O Termo de Convocação foi agendado para ser publicado na edição desta quarta-feira, 22, no Diário Oficial do Estado do Acre.