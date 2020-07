Polícia prende membros de facção que efetuaram rajadas de tiros na Cidade do Povo

Uma ação dos Policiais Militares do 2° Batalhão, Bope e Rotam resultou na prisão de quatro membros de uma organização criminosa, na apreensão de armas de fogo e munições na tarde desta terça-feira (21). A prisão dos criminosos aconteceu no Residencial Rosalinda, na BR-364, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, vários moradores ligaram para Ciosp denunciando que homens fortemente armados estavam invadido o Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Moradores relataram a reportagem do ac24horas que os criminosos efetuaram vários tiros em direção das casas e em uma praça aonde se encontrava vários moradores.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou até a ser acionada para atender uma ocorrência de ferimento por arma de fogo no Conjunto Habitacional, porém, ninguém foi encontrado e a viatura retornou a base do SAMU.

Várias viaturas da Polícia Militar do 2° Batalhão, Bope e Rotam, se deslocaram até ao local fizeram patrulhamento na região e quando chegaram no residencial Rosalinda, conseguiram prender os quatros criminosos. Em posse dos bandidos foram encontradas 2 pistolas calibre 9mm, 2 revólveres calibre 38, um rifle calibre 12, munições de calibre 12, 3 munições de calibre 38 intactas e 3 cápsulas deflagradas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o membros da facção foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.