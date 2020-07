Polícia prende criminosos com sub-metralhadora, revólver e munições

Policiais Militares do 2°Batalhão prenderam na noite desta segunda-feira (20) quatro homens, membros de uma facção, pelos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na rua Beira Rio, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

A polícia foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo e no local, encontraram quatro pessoas em atitude suspeita dentro de uma residência. Foi feito um cerco na casa e os homens foram abordados. Em posse dos criminosos, foram encontrados uma sub-metralhadora calibre 9mm, com um carregador alongado, um revólver calibre 38 com a numeração raspada, 25 munições intactas de calibre 9mm e 5 munições calibre 38.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os quatros homens foram encaminhados, juntamente com as armas e munições à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.