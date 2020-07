No dia de reabertura do comércio, clientes se aglomeram e formam enorme fila na Havan

Prudência e cuidados para evitar aglomerações foram alguns dos pedidos repassados pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 à população.

Pelo jeito, pouca gente levou o recado à sério. Imagens da loja de departamentos Havan mostra uma verdadeira multidão em uma fila esperando para entrar no local. Como a loja, que chegou a ser lacrada por funcionar sem permissão no início de maio, desta vez cumpriu a orientação de funcionar apenas com parte da capacidade a extensão fila de clientes se formou.

É importante lembrar que as autoridades de saúde afirmam que a pandemia não tem previsão para acabar e que só nesta terça-feira, o Acre registrou 238 novos casos da doença e mais 4 mortes.

O Comitê deve acompanhar de perto o balanço dos próximos dias, já que em algumas regiões onde houve flexibilização, os casos da doença aumentaram.