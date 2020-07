N. Lima reconhece erro em fake news e pede desculpas

Na sessão online desta terça-feira, 21, o vereador N. Lima (Progressistas) pediu desculpas a toda população católica e evangélica do Acre por ter falado na última quinta-feira, 17, que o Papa Francisco “queria cancelar a Bíblia”.

Bastante emocionado, o parlamentar reconheceu que errou ao levar a notícia sem verificar a procedência. N.Lima contou que recebeu a fake news de um amigo em quem confiava muito.

“Foi uma infelicidade eu ter me posicionado daquele jeito. E eu quero pedir desculpas para a população do Acre, a igreja católica a qual eu faço parte e que me afastei durante a minha doença. E eu quero aqui renovar a minha desculpa com os fervorosos católicos porque eu sou católico e também aos padres Jairo, Massimo, Roberto e ao bispo Dom Joaquim”, afirmou.