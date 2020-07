Motorista perde controle de caminhonete e colide contra poste de energia

O motorista identificado como Jusleno Benevirgens de Morais, de 56 anos, perdeu o controle da direção de sua caminhonete, derrubou uma palheira e colidiu contra um poste de energia no início da noite da noite desta terça-feira (21). O acidente aconteceu em frente ao antigo prédio da câmara cível na Avenida Ceará, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o motorista trafegava na sua caminhonete L200 Sport, de cor cinza, placa JXM-5429, no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central, derrubou uma palheira e colidiu com um poste de energia. Com o impacto, Jusleno bateu a cabeça no para-brisa. A palheira chegou ainda atingir um veículo Ford Ka, de cor preta, placa NAB-9062 que trafegava no sentido bairro-centro.

O motorista chegou dizer a reportagem do ac24horas que foi desviar um motociclista que estava fazendo zig zag na avenida, quando perdeu o controle da caminhonete. Informou ainda a imprensa que ingeriu bebida alcoólica por volta das 12h.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a Jusleno, que não quis ser encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, estiveram no local e isolaram a área para o trabalho do perito. O motorista recusou-se fazer o teste do etilômetro (bafômetro) e foi conduzido à Delegacia Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

A caminhonete foi removida da avenida e encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito (DETRAN).