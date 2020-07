Homem é preso em Capixaba com 15 kg de drogas trazidas da Bolívia

Um homem de 25 anos foi preso no início da noite dessa segunda-feira, 20, durante uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (PC). A prisão do motorista aconteceu no km 145 da BR-317, no município de Capixaba, quando ele foi flagrado com cerca de 15 kg de diversos tipos de entorpecentes.

Os agentes informaram que realizavam fiscalização na rodovia federal quando determinaram parada ao motorista. O condutor, bastante nervoso, informou várias versões desencontradas sobre os motivos da viagem. Foi então que os policiais iniciaram uma inspeção minuciosa no veículo. Dentro do painel do automóvel, foi localizado um fundo falso contendo vários pacotes de drogas diferentes.

O motorista confessou que trouxera a mercadoria da Bolívia. Os entorpecentes (11,06 kg de skunk, 3,13 kg de maconha e 1,08 kg de cocaína) foram apreendidos e o apreendido recebeu voz de prisão.