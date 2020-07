Homem é executado com tiro na cabeça ao caminhar pela madrugada no Santa Inês

Um homem ainda não identificado pela polícia foi executado com um tiro na cabeça na madrugada desta terça-feira (21), em frente ao bar do Sarapião, localizado na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o homem era morador do bairro, mas passou alguns anos sem aparecer na região, pela madrugada ao caminhar, a vítima foi abordada por homens não identificados, um deles efetuou um tiro que atingiu a cabeça do homem.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima já se encontrava morta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). No local nenhum morador quis falar a respeito do homicídio.