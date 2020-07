Gladson diz que PP precisa mudar: “se não mudar, eu não fico”

O governador Gladson Cameli deu a entender que a mobilização de parlamentares e prefeitos do partido Progressista o deixou balançado e tudo indica que ele continuará na sigla, porém não poupou críticas ao presidente do diretório de Rio Branco, pastor Reginaldo Ferreira, que o criticou através de áudios que foram espalhados em grupos de WhatsApp.

“Acho que ele [Reginaldo Ferreira] não tem como ficar, se ele não confia no governador que tem, que procure outro partido. O PP precisa mudar, se não mudar eu não fico”, disse o governador durante o lançamento do novo Portal de Transparência do Estado do Acre no auditório da Biblioteca Pública, na manhã desta terça-feira, 21.

O governador destacou ainda que não tem nenhum problema com Tião Bocalom. “Não tenho nada contra o Bocalom. As decisões não podem ser tomadas em, almoços, jantares e cafés da manhã. Todos precisam está com seus nomes na mesa, inclusive o Ney [Amorim], que eu convidei para se filiar no partido”, pontuou, destacando que apoia a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri.