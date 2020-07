Esqueleto humano que assustou moradores do Tancredo Neves é falso, aponta a polícia

Moradores do bairro Tancredo Neves acionaram a Polícia Militar via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) na noite dessa segunda-feira, 20, ao avistarem um objeto idêntico a um esqueleto humano próximo a um córrego, na rua Meire Alves da Silva.

Primeiramente, avistaram um crânio. Policiais militares e uma equipe do Instituto Médico Legal se deslocaram até o local, onde constataram que o objeto, na verdade, se tratava de um esqueleto humano falso, semelhante aos usados em escolas e faculdades para estudo da anatomia humana.

Além do crânio, as equipes localizaram as demais partes que completavam o esqueleto humano falso. O objeto já estava no local há vários dias, segundo os moradores que acreditavam se tratar de um cadáver.