Enquanto isso, no confessionário do Progressistas…

Os deputados estaduais do PROGRESSISTA resolveram se confessar com governador Gladson Cameli, além de fazer um solene apelo para que fique no partido. O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, o líder do governo Gerlen Diniz e o líder do partido José Bestene assinam nota reconhecendo a importância de Gladson Cameli ao mesmo tempo em que suplicam.

A nota, por si só, revela nas entrelinhas que realmente o governador estava disposto a deixar o velho PP (se não, não teria a nota) chateado não apenas com a candidatura de Tião Bocalom à sua revelia, bem como a influência do senador Sérgio Petecão na sigla.

Mas, de quem é a culpa?, perguntou o coroinha Nicolau ao lado do bispo Gladson.

O bispo Gladson explicou em seu sermão na missa, que essa pergunta é feita desde que Adão, Eva, a serpente e o cão foram expulsos do Paraíso de Deus. Adão culpou Eva;

– A mulher que Tu me deste me fez comer, diz a história.

Eva jogou para cima da serpente:

– Foi a cobra -, que, por sua vez, culpou o cão, que tinha entrada nos couros dela. O cão escafedeu-se nas capoeiras e até hoje é culpado de todas as mazelas, do contrário à raça humana não conseguiria viver com tanto remorso das m* que faz.

Como de costume o bispo resolveu punir Bestene e Gerlen com penitências para que sirva de exemplo aos demais. Finalizou explanando que essa é a origem de ficar culpando os outros.

“É possível impedir a invasão de Exércitos, mas é impossível impedir a invasão de ideias. (Esqueci no nome do cara que disse isso).

. O Bocalom vai ser candidato?

. Não sei!

. O Gladson vai sair do PP?

. Não sei!

. O Gladson ainda vai apoiar a reeleição da Socorro?

. Não sei!

. O Petecão vai se juntar com o Flaviano e o Rocha?

. Não sei!

. Vai ter a reunião do PROGRESSISTA?

. “Já disse, não sei”!

. A Marfisa vai ser a vice do Minoru?

. Nãão, seeeiiiii….

. O PSB é nanico?

. Nããããão seiiiii!

. Por que o senador Márcio Bittar está quieto nessa confusão toda?

. Não sei….

. O que o Ney e o Moisés fazem na reunião do PROGRESSISTAS?

. Não sei, não sei e não sei!

. A sua mulher vai ser candidata laranja?

. Não sei, o que é laranja?

. Essa garrafa de bebida no carro é sua?

. Você acha?! Não sei!

. O senhor estava dirigindo embriagado?

. NÃO SEEEEEIIIIII….NÃO SEI!

. Eu também não sei!

. Bom dia!