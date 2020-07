Cursos do antigo ensino médio integrado são retomados após quase 2 anos parados

Começou esta semana a retomada das aulas do antigo Curso de Formação Técnica Profissional Integrada ao Ensino Médio, agora em formato de videoconferência transmitida dos estúdios de transmissão do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) aos alunos. Agora, os 296 alunos que aguardavam a continuação dos cursos há quase dois anos poderão retomar as aulas, concluir o curso e receber a devida certificação, que encontravam-se pendentes.

Até o momento, serão reiniciadas as aulas de maneira remota dos cursos Técnico em Enfermagem (75 alunos), Saúde Bucal (60 alunos) e Estética (28 alunos), da Escola Técnica Maria Moreira da Rocha. A previsão é que os demais cursos da esfera politécnica sejam retomados nos próximos meses.

Foram feitas explicações didáticas sobre a utilização da plataforma ead.ieptec.ac.gov.br, que contém vídeos tutoriais e a disponibilização de e-mails para tirar dúvidas. Os conteúdos programáticos e materiais de estudo, por exemplo, serão atualizados todas as segundas-feiras na plataforma.

Em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, que exige o cumprimento de normas de segurança, entre elas o distanciamento social, a equipe multifuncional do Ieptec utilizará recursos tecnológicos para que as aulas sejam realizadas de forma remota, por meio da plataforma Moodle e do aplicativo Google Meet.

Ensino Médio-Integrado

Iniciado em 2017, o Curso de Formação Técnica Profissional Integrada ao Ensino Médio, como o próprio nome diz, buscava articular a formação básica de ensino à formação e qualificação profissional. A proposta era atender 890 jovens estudantes do município de Rio Branco. Todavia, apenas 296 alunos participaram das aulas. A proposta inicial acabou não sendo devidamente cumprida pela gestão passada, que deveria ter facultado o ensino básico junto com a formação técnica, o que não aconteceu.

