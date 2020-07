Bittar garante votação da LDO e vê pandemia como prova de que reformas são urgentes

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 (LDO) deveria ter sido aprovada até o último dia 17 de julho e o Congresso Nacional entraria em recesso parlamentar.

Aprovada a LDO, o governo enviaria a proposta para o Orçamento de 2021 até o final de agosto. Mas, com a pandemia do novo coronavírus, a LDO ainda nem começou a ser analisada pela Comissão Mista do Orçamento (CMO).

Para o relator do Orçamento para 2021, senador Marcio Bittar, mesmo com a pandemia será possível aprovar o Orçamento até dezembro. Segundo o senador, mesmo antes da pandemia os ajustes finais do Orçamento acontecem sempre em dezembro.

“É provável -mas que isso é absolutamente necessário. O grande e maior debate se dá em torno do orçamento que o governo tem de mandar este mês de agosto e vai mandar”, disse o senador, anunciando que irá reunir as equipes do Congresso Nacional e do Ministério da Economia para avançar as propostas.

“O meu papel será o de conciliador. A crise sanitária prova –e agora mais urgente –que continuemos as reformas no Brasil”, disse ele, falando em redução da carga tributária com eficiência da máquina pública.