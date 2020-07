Aulas da rede estadual tem previsão de retorno para 8 de setembro

Após algumas reuniões traçadas entre representantes da Educação com o governo do Acre, a previsão que se tem para a retomada das aulas presenciais na rede pública do Estado é para 8 de setembro, após necessidade de suspensão das atividades escolares por conta da pandemia do coronavírus. Além do Acre, mais 8 estados e o Distrito Federal também já planejam voltar às aulas em agosto e setembro. Para isso, deverão seguir as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

O Acre também já entrou com tratativas junto a representantes da rede de ensino privada, que também deverão seguir as normas para poder retomar as aulas presenciais, que ainda não tem data divulgada para retorno na rede de ensino particular.

A reabertura das escolas requer planos e cronogramas definidos sobre como será o retorno com as diretrizes já traçadas. A retomada deve ser, a princípio, gradual, sendo que os alunos das séries de final do ciclo voltarão antes e ainda deverá haver um revezamento de turmas.

O MEC divulgou as diretrizes que as instituições de ensino deverão seguir:

Uso de máscara obrigatório;

Medição de temperatura no acesso às áreas comuns;

Disponibilização de álcool em gel;

Volta de forma escalonada;

Ventilação do ambiente;

Possibilidade de trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco;

Reuniões e eventos à distância;

Distanciamento de pelo menos 1,5 m;

Orientação para manter cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios;

Não compartilhamento de objetos – incluindo livros e afins;

Elaboração quinzenal de relatórios para monitorar e avaliar o retorno das atividade.