Após passar para nível laranja, Acre registra 238 novos casos e 4 óbitos por Covid-19

O Acre mudou de nível. Agora, de acordo com os cálculos divulgados na segunda-feira, 20, o estado passa para o nível laranja, onde é permitida a reabertura do comércio e de algumas outras atividades consideradas não essenciais.

Mas, a prova de que a pandemia ainda está longe de acabar e que a volta do funcionamento vai requerer a adoção de rígidos controles foi o número de novos infectados divulgados no início da tarde desta terça-feira, 21.

De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), nas últimas 24 horas o número de infectados no Acre subiu de 17.462 para 17.700 pessoas, já que foram registrados 238 novos casos da doença.

Foram também contabilizadas 4 novas mortes provocadas pela doença. São 2 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 61 e 93 anos Com isso, o total de óbitos no Acre chega a 469.