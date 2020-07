Acre tem mais de 6,6 mil armas em mãos de cidadãos comuns, afirma Polícia Federal

Nos últimos 10 anos o número de armas de fogo em posse de cidadãos comuns no Brasil aumento em 601%. Houve crescimento em 26 estados e apenas o Amazonas registrou uma queda no período.

O Acre lidera no quesito armas ativas por 100 mil habitantes, com 759,3. Santa Catarina (716,4), Rio Grande do Sul (693,7) completam o pódio.

No Acre, segundo levantou O Globo, são 6.697 armas em mãos de cidadãos comuns.

Os dados são da Polícia Federal e foram divulgados pelo O Globo.

De acordo com a instituição, 8.692 armas foram registradas em 2009. Dez anos depois, em 2019, o total foi de 60.973. Até abril desse ano o país já contabilizou 33.776 novas armas.

O número de novas expedições para o porte de arma (direito de andar carregando a arma) também explodiu: 898 (em 2019) para 2.945 (em 2019), configurando um aumento de 227%.

A Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira (20) balanço afirmando que de janeiro a junho deste ano conseguiu retirar de circulação 342 armas de fogo.

Conheça o ranking dos Estados mais armados do país: https://oglobo.globo.com/brasil/numero-de-novas-armas-nas-maos-de-cidadaos-comuns-cresce-601-em-dez-anos-1-24540996