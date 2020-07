Acre se aproxima de 10 mil pessoas curadas da Covid-19

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 anunciou na tarde desta segunda-feira, 20, que o Acre inteiro passa ao nível laranja, que permite a reabertura do comércio e de outras atividades não essenciais.

Um dos principais dados considerados para a mudança de nível é a taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria. Nesta terça-feira, 21, dos 68 leitos de UTI existentes informados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) 45 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação de 66,2%. Já os 372 leitos clínicos, incluindo os leitos de sala vermelha, que precisam de cuidados mais intensivos, 176 estão ocupados. A taxa de ocupação é de 47,3%.

A situação ainda mais complicado é na região do Baixo Acre, onde os casos graves são todos encaminhados para Rio Branco, inclusive também os pacientes do Alto Acre, já que nesse região não existem leitos de UTI. A taxa de ocupação na capital acreana desse tipo de leito é de 68,56% já que dos 10 leitos do Pronto-Socorro 7 estão ocupados. No INTO dos 28 leitos, 24 estão com pacientes e no Santa Juliana, onde existem 10 leitos para o SUS, apenas a metade está ocupada.

Já no Juruá, a situação atual é bem tranquila, como menos de 50 de taxa de ocupação. Dos 20 leitos de UTI disponíveis, apenas 9 estão ocupados.

Outro número que chama a atenção são as altas médicas desde o início da pandemia. O Acre tem hoje o registro de 17.462 pessoas infectadas. Desse total geral, mais da metade já se recuperou da doença. De acordo com os dados oficial da Sesacre, 9.981 se curaram da doença e receberam alta médica. Em termos percentuais significa 57,16% das pessoas que contraíram a Covid-19 foram curadas.