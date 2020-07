74% dos pacientes de Covid-19 em Xapuri estão curados, diz Secretaria de Saúde

O município de Xapuri atingiu nesta segunda-feira, 20, os 350 casos positivos do novo coronavírus. Foram mais 4 diagnósticos acrescentados no mais recente Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Os casos em análise subiram para 37 e o número de pessoas monitoradas caiu para 455. Seguem em tratamento 85 pacientes, em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela equipe de monitoramento da Semusa.

A boa notícia ficou por conta das altas médicas – pacientes positivos que não apresentam mais sintomas e cumpriram isolamento. Foram mais 18 nesta segunda-feira, totalizando 259 pessoas, o que representa exatos 74% do total.

Um dos pacientes liberados pela equipe médica do município nesta segunda-feira, foi o taxista José Romildo dos Santos, 53 anos, o “Mortadela”, como é conhecido na cidade. Em sua conta no Facebook, ele agradeceu aos profissionais de saúde.

“Quero agradecer aos agentes de saúde do município de Xapuri e equipe de monitoramento. Meu muito obrigado por todos os dias ligarem para saber da minha saúde. Deus abençoe a todos. Estou curado, graças a Deus”, escreveu.

Xapuri é o 10º colocado do Acre em incidência da covid-19, com o índice de 1.738,9 casos por grupo de 100 mil habitantes. Em número absoluto de casos, o município é 8º colocado no estado e o 2º na regional do Alto Acre.

Aproximadamente 13% (46) dos casos registrados em Xapuri ocorreram na zona rural, distribuídos por 21 localidades. Na zona urbana, o centro da cidade é a região com o maior número de casos (81). Nos bairros, o Laranjal (42) é o de maior ocorrência.

Alto Acre

Reclassificada nesta segunda-feira para a fase laranja do Pacto Acre sem Covid, a regional do Alto Acre soma 1.479 casos do novo coronavírus, com 26 mortes por complicações decorrentes da doença. Os números estão assim distribuídos:

· Brasiléia – 608 casos e 9 óbitos

· Xapuri – 350 e 5 óbitos

· Epitaciolândia – 273 casos e 7 óbitos

· Assis Brasil – 248 casos e 5 óbitos

Os números são informados pelas Secretarias Municipais de Saúde e diferem dos divulgados pela Secretaria Estadual (Sesacre) porque os municípios atualizam seus dados diários após a divulgação do Boletim da Sesacre.

*Situação das internações de pacientes com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos hospitais da regional – Hospital Geral Raimundo Chaar, em Brasiléia, Unidade Mista de Assis Brasil e hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri:

· Leitos clínicos disponíveis – 19

· Ocupados – 11

· Ocupação – 57,9%

*Boletim de Assistência ao Enfrentamento da Covid-19.