5º Festival Estudantil da Canção do Acre inicia preparativos para evento online

Um grande encontro da juventude por meio da música. É assim que se denomina o evento realizado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio do Departamento de Políticas para a Juventude da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), com apoio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). Devido ao momento de pandemia do novo coronavírus, a 5ª edição do Festival Estudantil da Canção (FEC) será realizada em formato online este ano. A prefeitura de Rio Branco já começou os preparativos do evento. Apenas a grande final será de forma presencial, com agendamento de horários de apresentação, evitando aglomeração de pessoas.

A gestão municipal oferecerá uma formação também online, na plataforma Moodle, com intuito de capacitar os participantes para que tenham uma perspectiva de futuro na área da música, de forma profissional. O curso, criado pelo professor Francisco da Silva Passos, terá seis módulos com quatro vídeos, tratando os seguintes assuntos: Perfil Artístico, Planejamento de Carreira, Público Alvo, Financiamento Coletivo e Redes Sociais e Marketing para Músicos.

As inscrições para o Festival Estudantil da Canção começarão no dia 11 de agosto, data em que se comemora o Dia do Estudante. Todo o processo será feito de forma online, em endereço eletrônico que ainda será divulgado. Poderão participar jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, que residem na capital acreana.

Já a etapa de seleção será entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. Na sequência, entre 13 e 16 de outubro, haverá as classificatórias, em que o júri técnico escolherá 20 candidatos para a grande final, que será realizada no dia 30 de outubro, nos Jardins da Prefeitura. As apresentações serão transmitidas ao vivo, na página do FEC e da Prefeitura de Rio Branco.

