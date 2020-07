“Vou conviver com a Covid”, diz Gladson para classe empresarial

Na manhã desta segunda-feira, 20, o governador Gladson Cameli (Progressistas) se reuniu com representantes da classe empresarial do Acre para anunciar a reforma do cercamento e iluminação do Parque Industrial. O evento contou com a participação do vice-governador Major Rocha (PSL), prefeita Socorro Neri (PSB) e José Adriano da FIEAC.

Dentre as demandas apresentadas pelos empresários estava a recuperação do Parque.

A prefeita Socorro Neri (PSB) afirmou que percorreu algumas ruas do local, verificando de perto a situação das ruas, da falta de iluminação e do mato, que tomava conta do terreno, trazendo perigo aos funcionários e empresas.

Gladson afirmou que essa reforma pretende fortalecer a classe empresarial. O governador pontuou que vem sofrendo com a burocracia. Em seu discurso, Cameli destacou que o Acre é um estado muito rico.

“Esse nosso estado é muito rico porque se ele fosse quebrado, já tinha quebrado há muito tempo. Pra aguentar o que eu tenho visto de desperdício de coisas simples e desnecessárias”, afirmou.

Em outro ponto, Gladson anunciou que o decreto previsto para ser publicado às 15 horas irá trazer novas medidas acerca do combate ao Covid-19 ao enfatizar que tomou a decisão de conviver com a Covid-19.

“Daqui a pouco sai um decreto que vão anunciar às 15 horas. Eu tomei uma decisão: vou conviver com a Covid! O que tinha que fazer, eu fiz! Todo mundo é de maior. A imprensa ajudou muito. Ajudou a divulgar e a orientar, e todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu não sei e ninguém tem dado técnico oficial de como é essa pandemia. Eu sei que tá na hora da gente virar a página. Fizemos ali dois hospitais de campanha”, pontuou.