Suspeito de assassinar caseiro em chácara que pertencia à mãe de Petecão é preso

Agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prenderam neste domingo, 19, o principal suspeito do latrocínio ocorrido na chácara da mãe do senador Sérgio Petecão. O nome do suspeito não foi divulgado.

À época, o corpo do caseiro Argemiro Figueira de Farias, 74 anos, foi encontrado em estado de decomposição avançado na chácara localizada no quilômetro 11 da BR-364, em Rio Branco. O crime ocorreu no dia 25 de junho.

Segundo as investigações, logo após o crime, o indivíduo fugiu da zona rural, porém com a investigação em curso e na tarde deste domingo,19, o indivíduo foi preso no bairro Santa Cecília.

Participaram da ação, agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), Núcleo de Capturas da Polícia Civil (NECAPC) e Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).