Procuradoria do Estado adota WhatsApp para consulta de andamento processual

Em meio à pandemia da Covid-19, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) decidiu inovar e oferecer um novo canal de comunicação destinado aos servidores da Administração Pública Direta e Indireta do Estado.

A plataforma irá ajudar os servidores a esclarecerem dúvidas ou solicitar informações como: andamentos processuais, procedimentos e contatos da Procuradoria-Geral do Estado do Acre de forma mais rápida e prática, via WhatsApp.

O atendimento será realizado de segunda a sexta, das 8h às 14h, pelo Whatsapp: 3901-5106.