Porto Walter segue sem registrar morte por Covid-19 no Acre

O município de Porto Walter é a única cidade acreana que não tem nenhuma morte registrada oficialmente por complicação da Covid-19. Até esta segunda-feira, 20, o local tem 120 casos confirmados e 6 em análise no laboratório Charles Mérieux.

No total, o Acre já em 460 óbitos por conta da doença em 21 municípios. Rio Banco é a cidade que mais acumula casos confirmados e também mortes, com 10.582 pessoas infectadas e 309 óbitos. O estado já avaliou mais de 41 pessoas com exames para detectar infecção do vírus. Destes, 23.460 casos foram descartados e 17.295 apresentaram resultado positivo para a doença.

Em todo o estado, 9.863 pessoas que se contaminaram já receberam alta médica e se encontram livre do vírus. Outros 361 exames ainda aguardam liberação do resultado nesta segunda-feira (20).