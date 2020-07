Poluição em Rio Branco é 3 vezes maior que o aceitável, diz OMS

Os gráficos produzidos pela Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) demonstras que a concentração de material particulado entre domingo e segunda-feira (19 e 20/7) na área urbana do município de Rio Branco.

No dia 19, a máxima concentração de material particulado ocorreu às 16h50 com valor de 336,49 unidades por m³, de acordo com o sensor instalado na Universidade Federal do Acre, enquanto o sensor localizado na sede do Ministério Público, no centro da cidade, registrou a máxima concentração de material particulado às 18h30min do dia 19, com valor de 165,95 µg/m³.

As leituras foram obtidas através de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar disponibilizados pelo Grupo de Estudos e Serviços Ambientais da Universidade Federal do Acre, parte da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar estabelecida pelo Ministério Público do Estado do Acre cujos dados podem ser acessados no portal www.purpleair.com.

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos a concentração média superior a valores de 89 µg/m³ no período de 1 a 3 horas já são considerados nocivos a grupos de risco (pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o limite é de 25 µg/m3 para partículas de até 2,5 µm/m2 , na média, para 24 horas de exposição é de 10 µg/m3 para média anual.