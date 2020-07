Acre registra 167 novos casos e mais 5 mortes pela Covid-19

Na tarde desta segunda-feira, 20, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 anuncia se as regiões do Acre mudam ou não de nível definido pelo Pacto Acre sem Covid. Lembrando que das três regiões de saúde do estado, apenas o Juruá não está no nível mais crítico.

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulga que foram registrados 167 novos casos da pandemia nas últimas 24 horas. O número total de pessoas infectadas agora em todo o estado é de 17.462.

A Sesacre também confirmou novas mortes provocadas pela Covid-19. São 5 novas mortes registradas, sendo 3 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 41 e 77 anos. Assim, o número de óbitos saltou de 460 para 465, nas últimas 24 horas.