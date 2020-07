Mais cinco segmentos podem voltar a funcionar com medidas sanitárias em todo Acre

Com a mudança da bandeira para a cor laranja em meio à pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), mais cinco segmentos do setor econômico do estado poderão retornar às atividades de maneira gradual, focando nos protocolos sanitários estabelecidos pelo sistema de saúde para evitar a propagação da Covid-19.

O decreto elaborado pelo governo do Acre junto ao comitê do pacto Acre sem Covid autoriza o funcionamento dos setores e atividades comerciais de acordo com o nível de cor: vermelho (emergência), laranja (alerta), amarelo (atenção) e verde (cuidado), além de 7 indicadores que incluem a taxa de ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), taxa de isolamento social, índice de mortalidade, entre outros.

A partir desta segunda-feira, 20, poderão reaver o funcionamento dos serviços os setores de: feiras livres de comercialização de gêneros alimentícios de produção rural (seguindo protocolos sanitários e distanciamento entre barracas, além de poder usar delivery e drive-thru); serviço de conservação e limpeza (seguindo protocolos sanitários); agência de turismo, passeios e excursões (seguindo protocolos: apenas serviços de atendimento ao público); malharias, ateliês de costura e demais serviço de corte e costura (segundo protocolo sanitário, também com delivery e drive-thru); indústria em geral (seguindo protocolos sanitários, mediante agendamento prévio) e gráficas e serviços de impressão em geral (seguindo protocolos sanitários, e delivery e drive-thru).