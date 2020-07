Depois de alta na última sexta, Xapuri não teve notificações de Covid-19 no fim de semana

O número de casos do novo coronavírus em Xapuri se manteve estável durante o último fim de semana sem a ocorrência de nenhuma notificação pelo hospital Epaminondas Jácome (HEJ), responsável pelo atendimento relacionado à covid-19 nos sábados, domingos e feriados.

No último dia útil da semana passada, o município registrou 10 novos casos em apenas 24 horas, depois de não haver feito nenhuma confirmação no dia anterior, o que fez com que a coordenação da equipe de enfrentamento à pandemia no município passasse a crer na aproximação de uma situação de estabilidade da curva de contágios.

No entanto, a coordenação do centro de referência para a doença no município, a Unidade Básica de Saúde Dr. Félix Bestene Neto, informou que a procura por atendimento aumentou nesta segunda-feira, 20, o que, segundo o enfermeiro Francisco Andrade, é comum nos inícios de semana.

“Geralmente, as segundas são assim. Estão sendo feitos, até agora, poucos testes rápidos, mas muita coleta (RT-PCR). Os casos em análise deverão subir se não recebermos laudos hoje (do laboratório Lacen). O que define o critério para o tipo de exame que é feito é a quantidade de dias que o paciente está com sintomas. Acima de 8 dias é Teste Rápido e abaixo de 7 dias é preconizado que seja feito o PCR”, explicou.

De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o município tem 346 casos confirmado do novo coronavírus, 18 em análise, 572 monitorados, 1 hospitalização, 241 altas médicas e 5 óbitos registrados. Dos casos positivos, 90 continuam em tratamento domiciliar sob acompanhamento das equipes de saúde.

A Semusa informa também que nenhuma das mortes registradas por covid-19 em Xapuri passou pelo atendimento da unidade de referência local. Dos óbitos consignados para Xapuri, quatro deram entrada diretamente em Rio Branco e um no hospital Epaminondas Jácome, quando a paciente já chegou em estado gravíssimo.

Em razão disso, a equipe de referência pede que todos os pacientes que manifestam sintomas de gripe busquem uma unidade de saúde e não fiquem em casa esperando agravamento de sintomas.

“É sabido da dificuldade de testes em todas as cidades do Acre, bem como dos critérios de dias para realizá-los, mas na consulta a pessoa já pode sair com tratamento que pode evitar agravamento do caso clínico e assim salvar vidas”, diz o Boletim Municipal.

Fechamento de igrejas e academias

Na última sexta-feira, 17, a prefeitura editou o Decreto Municipal nº 665/2020, voltando a proibir o funcionamento de academias e a realização de eventos religiosos em adequação ao Decreto Estadual nº 6.206/2020 – Pacto Acre Sem Covid. A medida se deu após o Ministério Público fazer uma recomendação a todos os municípios sobre a necessidade de alinhamento com o governo no que diz respeito ao plano de retomada das atividades no estado.

O novo decreto tem a validade de apenas 7 dias. Isso porque o prefeito pretende entrar com uma representação junto ao governo do estado pedindo a alteração dos termos do decreto que instituiu o plano estadual de retomada das atividades.

Ao assinar documento, o prefeito Ubiracy Vasconcelos disse que iria se adequar ao decreto estadual, mas que iria buscar os meios adequados para que o seu município fosse avaliado individualmente e não pelo critério que considera os dados de toda a regional do Alto Acre. Segundo ele, a situação de Xapuri está controlada e não se assemelha com a dos vizinhos.

“Vou fazer um decreto de uma semana apenas, pois não vou desistir de reabrir as igrejas e as academias e de dizer que Xapuri está bem. Respondemos ao Ministério Público que vamos acatar a recomendação até que consigamos, junto ao Comitê de Acompanhamento ou à Justiça, o direito de nos desligarmos da regional nessa parte da covid-19”, afirmou.

O MP diz que no caso de discordância da classificação estabelecida pelo decreto estadual nº 6.206/2020 – Pacto Acre Sem Covid – e detalhada pela Resolução nº 02, de 3 de julho de 2020, o município precisa apresentar relatório com critérios técnico-científicos e com dados epidemiológicos que devem ser avaliados pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (COE).

Para o prefeito, com base nos dados apresentados por sua equipe de enfrentamento à pandemia, o município de Xapuri, caso pudesse ser avaliado individualmente, não estaria classificado na fase vermelha, mas na amarela, com relação à curva de contágios. Por isso, anunciou que, junto com outros prefeitos, iria entrar com uma representação junto ao governo para a alteração dos termos do decreto que instituiu o Pacto Acre sem Covid.

Até o momento, quase todas as regionais do estado seguem na faixa vermelha, de emergência, com exceção da regional do Juruá, Tarauacá/Envira, que foi reclassificada no último dia 6 de julho para o nível laranja, que quer dizer alerta. Essa é a informação mais atualizada do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 sobre o plano de retomada.