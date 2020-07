Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas gravemente feridas na Avenida Ceará

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um homem identificado como Riquiel e, uma adolescente de 16 anos, gravemente feridos na noite deste domingo (19) na Avenida Ceará, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Riquiel e a adolescente trafegavam em uma motocicleta modelo Honda CG 160 Fan, de cor prata, placa QLZ-3612, no sentido centro-bairro, quando o condutor de um carro Ford Ka, de cor prata, placa MZQ-7286, invadiu a pista na contramão e colidiu frontalmente com a moto. Com o impacto, a adolescente de 16 anos, foi arremessada aproximadamente 50 metros e sofreu uma fratura exposta no joelho. Já o condutor da moto bateu com a cabeça no para-brisa do carro. O motorista do veículo abandonou o carro e fugiu do local em uma caminhonete.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, estiveram no local e isolaram a área para o trabalho do perito, ajudaram no tráfego dos veículos e no registro da ocorrência.

Após a perícia a moto e o carro foram removidos e encaminhados ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran). A polícia segue em busca de identificar o motorista que não prestou socorro as vítimas.