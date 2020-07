Acre apresenta hoje nova situação após Pacto Acre sem Covid

A partir das 15 horas desta segunda-feira, 20, o governo do Acre e representantes do programa Pacto Acre sem Covid estarão apresentando por meio de uma coletiva de imprensa os novos resultados da situação dos municípios e regionais após implementação do pacto, um programa que determina bandeiras de cores diferentes para cada estágio da pandemia do coronavírus no estado.

Será possível saber se, finalmente, Rio Branco e cidades do Baixo Acre poderão ser reclassificadas para a fase amarela, fora da situação de emergência ou se os casos de contaminação da doença ainda impedem este feito. A última coletiva ocorreu há 14 dias, no último dia 6 de julho. Na ocasião, a região do Juruá,Tarauacá/Envira foi a única que saiu da situação de emergência por conta da epidemia e passou para a fase de alerta, de cor laranja.

As bandeiras carregam as cores vermelha (emergência), laranja (alerta) amarela (atenção) e verde (cuidado). Segundo a coordenadora do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, Karolina Sabino, são avaliados sete indicadores para que seja possível chegar a conclusão sobre a situação de determinada região, tais como: taxa de ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), taxa de ocupação em leitos clínicos, índice de contaminação e taxa de isolamento social, por exemplo.

Outros critérios avaliados também são a responsabilidade social e a capacidade de saúde, que pode, inclusive, fazer uma região que estava na fase laranja regredir para a fase vermelha, caso haja aumento de casos de Covid-19 sem disponibilidade de leitos em hospitais, nem colaboração da população com o distanciamento. Uma reclassificação não obriga o município a adotar as medidas impostas pela bandeira, como reabertura de igrejas e academias, por exemplo, ficando a critério das prefeituras.Nesse domingo, 19, o Acre chegou a 17.295 casos de Covid-19 e 460 mortes decorrentes da doença.