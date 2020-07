4ª parcela do Auxílio Emergencial começa a ser paga hoje a integrantes do Bolsa Família

A quarta parcela do Auxílio Emergencial começa a ser paga aos integrantes do Bolsa Família a partir de segunda-feira (20).

São 19,2 milhões de pessoas do programa de transferência de renda que são beneficiadas com o recurso destinado pelo Governo Federal para ajudar os mais vulneráveis a enfrentar a crise provocada pela pandemia de Covid-19. E, como nas outras três parcelas, elas receberão o valor de R$ 600 ou R$ 1.200 em uma única remessa.

Em junho, a folha de pagamento do Bolsa Família atingiu a marca histórica de 14,283 milhões de famílias atendidas, sendo que mais de 13,6 milhões receberam o Auxílio Emergencial. Outras 650 mil famílias permaneceram na folha de pagamento regular do programa.

A lei determina que o pagamento seja o financeiramente mais vantajoso para o cidadão entre o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial.

A transferência dos recursos segue o calendário habitual do Bolsa Família para todos os integrantes do programa, conforme o último número do Número de Identificação Social de cada beneficiário.