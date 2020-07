Tempo aberto e com formação de nevoeiro em parte do Acre nesta segunda e terça

A região Norte do país tem tempo aberto, nesta segunda-feira (20), entre o Acre, Rondônia, centro-sul do Pará e o Tocantins.

O dia tem previsão da formação de nevoeiros sobre Amazonas, norte de Rondônia e leste do Acre. Nas demais áreas da região, a combinação entre calor e umidade provoca pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 15 e 40 graus, na região. A umidade relativa do ar pode variar entre 12 e 100 por cento.

Na terça-feira, 21/7, mais um dia com formação de nevoeiros ao amanhecer entre Acre, Rondônia e Amazonas. Todo o centro e sul da Região continuam sob o domínio de uma massa de ar tropical, que garante altas temperaturas no período da tarde.