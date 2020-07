Progressistas e PSD fecham questão em cima de Bocalom 

Um almoço, que reuniu ontem na casa do senador Sérgio Petecão (PSD) o presidente do diretório municipal do PROGRESSISTAS, Pastor Reginaldo, James Gomes – que vai participar da reunião de segunda-feira com o governador Gladson Cameli, representando a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) o candidato a prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), serviu para definir a estratégia das discussões no encontro que será decisivo para o partido. São duas correntes antagônicas: a do grupo do Gladson, formado por ele e os ex-deputados Ney Amorim e Moisés Diniz, e a corrente majoritária puxada pelos integrantes tradicionais da sigla. Ficou definido que vão ouvir o governador, rejeitar qualquer pedido de aliança e apoio à candidatura da prefeita Socorro Neri, e dizer que decidiram apoiar o Tião Bocalom a prefeito de Rio Branco. Não há hipótese de discussão acerca de um nome alternativo da sigla à PMRB.

NADA MAIS CHATO

Publiquei neste espaço e repito de novo, se o Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) for mantido mesmo como candidato à PMRB, os seus apoiadores vão precisar doutriná-lo para mudar o seu discurso atrasado, se jactando de ter mudado Acrelândia, como se esta fosse New York.

NÃO QUER DIZER

O fato de defender que o PROGRESSISTAS têm o direito de ter candidatura própria a prefeito da capital, por ser um partido grande e estar no poder, é um lado da moeda, porque é o lógico. Mas não quer dizer que por isso vou considerar o nome escolhido como rei da cocada preta.

NÃO SÓ O PROGRESSISTAS

E não só o PROGRESSISTAS têm o direito de lançar candidato próprio a prefeito da capital. Todo partido que quer crescer tem que mostrar a cara, porque no momento que faz a opção de ser um puxadinho de outra sigla, vai para a obscuridade e será visto sem respeito.

QUAL O ARGUMENTO

No caso do PROGRESSISTAS, qual o argumento para não ter nome próprio à PMRB? Não venham com hipocrisia! Não vou deixar o compromisso de informar os leitores do BLOG só por alguém achar que tomei partido. Se for por achar que toda sigla deve ter um nome próprio disputando a PMRB, então estou tomando partido. O bipartidarismo acabou, não sabem?

VALE O QUE TEM

Na política, o partido vale o que tem. Com representante com mandato, é respeitado, se não tem vira uma espécie de sigla de aluguel. No momento que um partido não tem candidato próprio a prefeito está jogando a favor da sua queda. Sem candidato próprio a prefeito, a chapa de vereadores perderá os votos de legenda, e podem até não eleger ninguém

VAMOS SEPARAR

Vamos separar bem as coisas. Não vou brigar com os fatos para agradar este ou aquele político. O BLOG não é assessoria de imprensa. E nem cabo eleitoral. Registro os fatos.

PELA DEMOCRACIA

Quem não gostar dos comentários tem todo o direito de contestar, na democracia o contraditório é essencial. Respeito, mas não concordo com os que acham que democracia é a mão única do farto elogio. Precisam aprender que, não estamos num regime de pensamento único. Com mais candidatos ganha o eleitor, com maior opção de escolha de um bom nome.

PENEIRA NÃO TAPA SOL

Meus comentários não fulanizam, são em cima dos acontecimentos, não vou escamotear situações políticas que acontecem nos bastidores. Dizer que o PROGRESSISTAS não está um vespeiro com a decisão do Gladson em apoiar a Socorro Neri, é tapar o sol com a peneira.

ALIANÇA DESCARTADA

O PSDB descartou proposta do PROS, de uma aliança para apoiar em Brasiléia, a reeleição da prefeita Fernanda Hassem (PT). Um tucano de alta plumagem explicou que, a negativa não diz respeito ao nome da prefeita, mas sim ao seu partido, porque isso implicaria em apoiar o PT.

GONZAGUINHA PULOU FORA

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) rejeitou a proposta feita pelo governador Gladson Cameli para ser candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, o que resolveria a situação de indefinição de um nome dentro do seu grupo. O PSDB já indicou o vice na chapa do MDB para a prefeitura.

NOME SONDADO

outro nome que chegou a ser sondado foi o do deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), mas este fez a opção de continuar no parlamento, onde cumpre boa gestão como presidente da Assembléia Legislativa. No que fez bem. A crise econômica depois da pandemia será séria.

GESTORA COMPETENTE

Não sei onde será encaixada, mas onde for mostrará competência. Refiro-me á Idelcleide Cordeiro, que recebeu convite para integrar a equipe do governo. Não há nada juridicamente que venha a impedir a sua posse em um cargo de confiança.

FAZENDO UMA CORREÇÃO

Foi pedida a correção em uma nota do BLOG, sobre o atual grupo de aliados do governo do Gladson, de que estava 20 anos na peia do PT. Na verdade, o único partido que nos 20 anos de domínio petista no estado foi oposição, foi o MDB. Fica feita a correção pedida pelo leitor.

RADICALISMO ISLÂMICO

Causa estranheza ver Pastor evangélico direcionar ataques ás autoridades municipal e estadual, com um radicalismo de fazer inveja aos islâmicos do “Califadado”, dizendo que fazem o jogo do “inferno” porque não abrem os templos religiosos. Essa turma acha que tem a chave do céu, com escritura assinada por Deus, firma reconhecida, para posarem de salvadores da humanidade. Deveriam ter respeito às famílias das centenas de mortos pela Covid-19.

COMENTÁRIO QUE CONFORTA

Por outro lado, conforta ver comentários como o do Padre Massimo Lombardi, defendendo que os templos religiosos só abram quando a pandemia sair da faixa vermelha. Abrir as igrejas no momento, em nada vai colaborar para diminuir o número de contaminados pela Covid-19.

O DESPREZO PELA VIDA

O último boletim da SESACRE registra um total de 17.202 pessoas contaminadas, com 452 mortes pela Covid-19. É desconfortante ver pessoas sem nenhum compromisso com o próximo, não respeitando nem a dor das famílias que perderam seus entes queridos, pressionando para que todas as atividades voltem ao normal. E ainda se dizem cristãos.

CONVITE FEITO

O deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) trabalha em duas frentes para a escolha do seu vice. Vereador Josandro, com quem conversou ontem; e o Zenil, a quem fez também convite.

CORRENDO CAMPO

Enquanto a oposição tateia para montar as suas chapas, o prefeito Mazinho Serafim (MDB), continua seu trabalho, articulando, e reforçando a cada dia o seu favoritismo na reeleição. Fato que é reconhecido até pelos próprios opositores.

ZENIL RIFADO

Com o movimento da presidente do PTB, Charlene Lima, de ser a vice da prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira (PSDB), tudo indica que a candidatura do Zenil (PTB) a prefeito, já foi para o espaço.

NÃO É OMISSO

Com o Diego Rodrigues no comando do PROCON, o órgão passou a ser atuante, não deixando de checar uma denúncia de preços abusivos e nem de condutas contra o consumidor, como no caso da ENERGISA mandar os nomes dos devedores para protestos nos cartórios.

DIFICULDADE SÉRIA

O governador Gladson Cameli está com uma dificuldade séria para encontrar um candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul dentro do seu grupo, com densidade eleitoral, para disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Todas as variantes que procurou não deram certo.

CARTEADO DE UMA CARTA SÓ





O governador Gladson Cameli não pode nem reclamar dos jogadores na mesa do carteado político dos PROGRESSISTAS, porque o seu baralho só tem uma carta: o 10 de Ouro, com a figura da prefeita Socorro Neri. Este é o que se pode denominar de jogo de carta marcada.

NÃO AOS BOLSONARISTAS

O PT, se não for ao segundo turno na capital, não apoiará nenhum candidato bolsonarista.

NÃO ESTÁ MORTO

O PT pode não ganhar a eleição, mas tem força para ajudar ou derrotar um candidato, que for para o segundo turno. O partido ainda tem o seu nicho na capital, acumulado em 20 anos.

CAMPANHA DECIDE

A maioria dos moradores da capital não deve saber nem quais são os candidatos a prefeito, como ficarão compostas as alianças para a prefeitura da capital, por isso se ficar fazendo projeções no momento é mero exercício de ilações. A campanha é que decidirá. Muita calma!

NÃO ENTRE NA CAMPANHA

Candidato que se melindra com qualquer comentário não entre na campanha para a prefeitura de Rio Branco, porque as redes sociais são terras sem donos, e a baixaria vai comer solta, com ofensas pessoais e fake news. Quem achar que será uma eleição num mosteiro, fique fora.

FRASE MARCANTE

“Use palavras leves e argumentos pesados”. Ditado inglês.