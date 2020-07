Gladson se desfilia do PP e sigla sofrerá esvaziamento de lideranças

Uma carta de desfiliação em nome do governador Gladson Cameli foi redigida neste domingo, 19, e deverá ser entregue a executiva estadual do Partido Progressista nesta segunda-feira, 20. O conteúdo deverá oficializar a saída do chefe do Palácio Rio Branco das fileiras do PP, sigla ao qual fez parte por 15 anos.

Com a saída de Cameli, as principais lideranças do partido como o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, e até mesmo o líder do governo, Gerlen Diniz, deverão seguir junto com o governador.

A gota d’água para saída do governador é o desgaste interno dentro do partido devido a cúpula progressista ter indicado o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom, como candidato a prefeitura de Rio Branco, o que desagradou Cameli que já declarou publicamente, em várias ocasiões, que apoiará a reeleição de Socorro Neri (PSB).

O clima ficou pesado, principalmente após a semana passada, quando o Progressista anunciou oficialmente que Cameli havia declarado apoio a Boclom, o que foi negado pelo governador e gerou um desgaste com a senadora Mailza Gomes, que havia oferecido um café da manhã em Brasília para o governador e Bocalom. Na ocasião, a assessoria da senadora divulgou a foto do café da manhã relatando que Gladson havia apoiado Bocalom.

O ac24horas apurou que o governador não estaria satisfeito também com as posturas de James Gomes, marido da senadora Mailza Gomes, o deputado José Bestene e também do presidente municipal do Progressistas na capital, pastor Reginaldo Ferreira.

A reunião definitiva, que ainda está marcada para ocorrer na tarde desta segunda-feira, às 17h, poderá não ocorrer devido assessores próximos do governador aconselhá-lo a não ir ao encontro. A sugestão é que apenas a carta de desfiliação seja entregue.