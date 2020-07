PM amplia ação contra cerol e recomenda uso de antena “corta pipa” em motocicletas

A Polícia Militar decidiu intensificar a campanha contra a linha de cerol no Acre. Na tarde deste sábado (18) o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), realizou uma operação educativa sobre os perigos desse material, muito usado em Rio Branco para soltar pipa.

O sargento J. Gonçalves reafirmou que a ação objetivou orientar os condutores de motocicletas acerca da importância do uso da antena ´corta pipa´ que, mesmo não sendo equipamento obrigatório, é aconselhável sua instalação, visto que ela protege contra acidentes com linha de cerol ou linha chilena –ambos são largamente usados e causam acidentes graves no Acre.

Os condutores são, dessa forma, orientados a aderir ao uso da antena corta pipa, além de receberem adesivos que ajudarão na divulgação da campanha.