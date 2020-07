Motociclista colide contra poste de energia e vai parar em estado gravíssimo no PS

O jovem Darley Rufino de Oliveira, de 22 anos, ficou gravemente ferido na tarde deste domingo (19) após colidir sua moto em um poste de energia localizado na rua Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o jovem trafegava em sua moto com a velocidade acima do permitido para a via.

Populares conduziram o motociclista a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2° Distrito. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou o paciente ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com o Médico do SAMU, Dr. Guilherme Piassa, o paciente sofreu um traumatismo craniano e um trauma no peito e seu estado de saúde é gravíssimo.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram o local do acidente. A moto foi removida e encaminhada ao Pátio do Departamento de Trânsito (Detran).