Governo quer agrupar gestão de unidades de conservação com áreas naturais no Acre

O Governo do Acre anunciou neste sábado (18) que está produzindo uma lei própria para o Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas (Seanp), agrupando a gestão das unidades de conservação com outras áreas naturais, como as terras indígenas, áreas de preservação permanente e reserva legal.

A diretora-executiva da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Vera Reis Brown diz que a aprovação da nova lei será fundamental para a profissionalização da gestão das unidades de conservação, uma vez que, atualmente temos nove unidades sob a gestão direta do Estado.

No Acre, 32,67% das Áreas Naturais Protegidas (ANP) correspondem a unidades de conservação, sendo três de proteção integral (2 federais e 1 estadual), 18 de uso sustentável (9 federais, 8 estaduais, 1 municipal e 1 particular) e 14,55% correspondem a 36 terras indígenas utilizadas por 15 povos de três famílias linguísticas distintas, além dos indígenas em isolamento voluntário.