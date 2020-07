Gleici Damasceno abre apartamento e mostra nova decoração: “mais a minha cara”

Repaginação total! Gleici Damasceno aproveitou a quarentena para mudar o próprio visual e o de seu apartamento. A ex-BBB, que atualmente mora em São Paulo, decidiu usar o período de isolamento social para se conhecer melhor, se dedicar aos estudos e cuidar mais da decoração da casa.

“Tenho ficado só e procurado me concentrar em coisas importantes para mim. O que está mais me ajudando a controlar a ansiedade é a yoga, meditação… têm me feito muito bem! Estou lendo bastante, fazendo cursos on-line, me desenvolvendo enquanto atriz”, destaca.

ANTES DA REFORMA:

MUDANÇAS

Conforto e praticidade. Foi isso que Gleici priorizou na hora de mudar a decoração do seu apartamento. Com a ajuda do amigo, o stylist Erick Maia, a ex-BBB decidiu dar um toque diferente em sua sala após ver uma decoração que ele fez nas redes sociais.

“Eu vi uma mudança que ele estava fazendo na sala dele e fiquei apaixonada. Perguntei se ele topava me ajudar na minha e ele topou na hora. Além de trabalhar com moda, ele também dá dicas de decoração nas redes”, conta.

“Eu botei a mão na massa também dando suporte em tudo que ele precisava. Trabalhamos em conjunto, ouvindo música alta e dançando. Nós levamos 6 dias pra deixar tudo pronto. Estou morando nesse apartamento há um ano e sempre quis dar uma cara nova pra ele, deixar ele mais a minha cara. Mas com a correria do dia a dia, eu quase não parava em casa. Aí veio a quarentena e eu estou aproveitando o tempo livre pra cuidar do meu cantinho”, diz.

Agora Gleici tem um espaço bem especial para chamar de seu:

“Hoje meu cantinho preferido, sem dúvidas, é a minha sala. Ficou super aconchegante e é onde eu passo maior parte do meu dia. Vendo filmes, lendo livros e praticando yoga”, conta.