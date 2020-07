Em Rio Branco, 91,7% fazem distanciamento e Acre segue com mais de 40% isolados em casa

Quase esquecido pelos acreanos, que lotam as ruas das cidades praticamente todos os dias da semana, o índice de isolamento social do Estado segue entre os maiores do país e neste fim de semana ocupou a 2ª colocação no ranking nacional, com 43,6% da população em confinamento domiciliar contra a Covid-19, segundo a plataforma In Loco.

O Piauí, com 46,5% de isolamento social, liderou o ranking neste sábado (18). O Tocantins já vem há muitas semanas na última colocação.

O isolamento social é o ato de separar um indivíduo ou um grupo do convívio com as outras pessoas. O isolamento pode ser voluntário ou forçado – que é o tipo que a sociedade está sujeita hoje.

O inquérito sorológico concluído na 2ª quinzena de julho pela Secretaria Municipal de Saúde, diz que 91,7% dos 952 entrevistados responderam que sim fazem o distanciamento social e apenas 8,3% não se distanciam.

A diferença entre o distanciamento e o isolamento é que no primeiro as pessoas saem de casa mas se mantém distantes o quanto podem de outros.

Nestes tempos de pandemia, distanciamento social é a diminuição de interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus.É uma estratégia importante quando há indivíduos já infectados, mas ainda assintomáticos ou oligossintomáticos, que não se sabem portadores da doença e não estão em isolamento. Esta medida deve ser aplicada especialmente em locais onde existe transmissão comunitária, como é o caso do Brasil, quando a ligação entre os casos já não pode ser rastreada e o isolamento das pessoas expostas é insuficiente para frear a transmissão

Então, no atual momento da Covid-19, o isolamento tem funcionado como uma medida de distanciamento social que, na prática, consiste no total isolamento de pessoas que tiveram contato com um infectado, para quem está aguardando resultados dos testes para a doença ou até mesmo por quem apresentou sintomas.

Por isso, além das medidas individuais de higienização, como passar álcool gel nas mãos, é de extrema importância esse isolamento para o controle epidemiológico da pandemia.

Nesse momento, as ações coletivas são ainda mais importantes. É através do isolamento que as autoridades de saúde podem elaborar as melhores políticas e ações contra a doença.

Os acreanos em geral querem manter o isolamento. Pesquisas apontam para isso, como, por exemplo, o ranking produzido pelo grupo Famivita com os Estados que mais apoiam a reabertura econômica do país. O Acre é apenas o 15º. O último é o Piauí, que é também, como citado acima, o líder do isolamento no país. Ou seja: isolamento e desconfiança da reabertura andam próximos.