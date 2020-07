Após alta no índice de mortes, Acre volta estabilizar número de óbitos pela Covid-19

O Acre e um dos 11 estados do país onde o número de mortes provocadas pela Covid-19 se estabilizou na última semana. O levantamento foi feito pelo consórcio de veículos de imprensa. No Acre, no período de 12 a 18 de julho foram registradas 31 mortes, o que significa uma média diária de óbitos de 4,4.

Ao lado do Acre, também estabilizaram o número de mortes os estados do Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Amapá, Pará, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe. De acordo com o levantamento do consórcio, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Paraíba tiveram aumento na média de mortes. Apenas quatro estados, Amazonas, Roraima, Ceará e Rio Grande do Norte conseguiram baixar o índice ao longo dos últimos sete dias.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o Acre tem 17.202 casos da doença e 457 mortes.