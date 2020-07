Acre chega a 460 mortos por Covid-19 e 17.295 infectados

O domingo, 19, tem 93 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. O número foi divulgado no boletim da Secretaria Estadual de Saúde. O total de pessoas infectadas no Acre salta agora de 17.202 para 17.295.

A Sesacre também informa mais três mortes. As vítimas são todas de pessoas do sexo feminino, com idades de 61, 75 e 82 anos.

O número total de óbitos no Acre agora é de 460.