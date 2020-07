Infectologistas orientam não usar hidroxicloroquina contra a Covid-19

Enquanto a ciência não produz uma vacina contra a Covid-19, a busca por remédios mais eficazes contra a doença continua cerca de polêmicas.

No final desta sexta-feira, a hidroxicloroquina voltou aos holofotes com a divulgação de um posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) que se posicionou mais uma vez contra o uso do medicamento.

De acordo com a entidade, baseada em estudos clínicos a hidroxicloroquina o remédio não é eficaz e ainda piorou o estado de saúde de pacientes.

A SBI afirma que os agentes públicos, incluindo municípios, estados e Ministério da Saúde reavaliem suas orientações de tratamento, não gastando dinheiro público em tratamentos que são comprovadamente ineficazes e que podem causar efeitos colaterais e que os recursos públicos sejam usado em medicamentos que comprovadamente são eficazes e seguros para pacientes com COVID-19 e que estão em falta.