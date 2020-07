Saúde do Acre emite alerta contra inflamação causada pela Covid-19 em crianças e jovens

O sistema de saúde pública do Acre emitiu alerta quanto a um nova inflamação que pode estar ligada à Covid-19 em crianças e adolescentes de até 19 anos de idade.

“Equipes médicas devem ficar atentas a uma nova inflamação que está afetando crianças e adolescentes e pode estar ligada ao novo coronavírus, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) em um comunicado divulgado na última sexta-feira, dia 15 de maio e em reunião do dia 14 de julho com o Ponto Focal do RSI no Brasil. A doença, batizada como Síndrome Pediátrica Inflamatória Multissistêmica Temporariamente Associada ao SARS-CoV-2 (PIMS-TS), é grave, requer cuidados intensivos e pode ser fatal”, alera a Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre).

A doença causa inflamação nas paredes das artérias de tamanho médio e pode danificar o coração. Os sintomas incluem alergia, problemas cardíacos e de coagulação no sangue, vômito, diarreia e dor abdominal.