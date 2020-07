Ressecamento do solo e da vegetação elevam risco de grandes incêndios no Acre

Um bloqueio atmosférico deve se estabelecer sobre a América do Sul nesta segunda quinzena de julho de 2020. Isto vai manter as frentes frias e o ar frio de origem polar afastados do Brasil por alguns dias.

O estabelecimento de um forte sistema alta pressão atmosférica sobre o Brasil central terá influência em muitas áreas da região Norte reduzindo os níveis de umidade no ar e consequentemente as condições para chuva.

O Acre, Rondônia, o sudeste do Amazonas, o sul do Pará e o Tocantins vão sentir mais a influência desta alta pressão e vão ficar mais quentes e secos nos próximos dias.

O risco de incêndio tende a aumentar com o crescente ressecamento do solo e da vegetação. Friagens são comuns em julho em estados como Acre e Rondônia e o sul do Amazonas. Mas com a situação de bloqueio atmosférico, este fenômeno não deve ocorrer pelo menos até o dia 25.

(ClimaTempo/Terra)