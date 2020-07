Padre Mássimo volta a defender igrejas fechadas para salvar vidas

Padre Mássimo Lombardi, com mais de 50 anos de sacerdócio, sendo mais de 4 décadas no Acre, se tornou um dos líderes religiosos do Acre. É conhecido pela postura equilibrada e defensor do respeito as outras religiões.

Durante a pandemia, padre Mássimo tem sido um defensor de que as igrejas permaneçam fechadas enquanto os números não diminuírem e seja seguro o retorno das celebrações com a presença de fieis.

O sacerdote contou ao ac24horas que nesta sexta-feira, 17, houve mais um encontro virtual entre representantes do Instituto Ecumênico e do Comitê de Acompanhamento Especial Covid-19.

“Reconheceram que, graças também às igrejas que respeitam as normas de ficarem fechadas, o índice de óbitos no Acre está diminuindo”, afirma o padre.

O sacerdote enfatiza que o momento ainda é de celebração sem a presença de público. “Evitemos a aglomeração, usemos máscaras, continuemos celebrações e cultos em casa e salvaremos vidas”, enfatiza.