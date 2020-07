Ministério da Saúde afirma que já enviou mais de 800 mil EPIs ao Acre

A compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais que estão na linha de frente à Covid-19 é uma responsabilidade de estados e municípios.

Os EPIs são usados por profissionais de saúde que prestam assistência ao paciente com Covid-19, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, além da equipe de suporte que, eventualmente, precisar entrar no quarto, enfermaria ou área de isolamento. São de uso individual e se destinam a proteger os profissionais de possíveis riscos de contágio.

RELACIONADAS

Por conta da escassez mundial desses materiais, o Ministério da Saúde tem enviado esses itens para a rede pública de saúde em todo o país.

De acordo com o painel divulgado pelo Governo Federal, o Acre recebeu mais de 860 mil EPIs. São produtos com o álcool, avental, luva, máscara cirúrgica, máscara N95, óculos e protetor facial, sapatilha e touca.

Apesar de parecer uma quantidade vultosa, o Acre foi o segundo estado que menos recebeu os Equipamentos de Proteção Individual, ficando à frente apenas de Roraima.

Por causa de muitos desses equipamentos serem descartáveis e o uso constante, a quantidade de EPIs enviada pelo Ministério da Saúde é insuficiente. Para garantir que não haja falta dos equipamentos, o Acre tem garantido estoque comprando diretamente e estabelecendo parcerias, com já realizadas com a UFAC, o Ministério Público do Trabalho e também o Poder Judiciário.